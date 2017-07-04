İstanbul'da ümit milli takımlar seviyesinde düzenlenen turnuvadaki ilk maçında Türkiye, Rusya'yı 69-57 yendi

Ümit milli takımlar seviyesinde düzenlenen Turgut Atakol Basketbol Turnuvası'nın 22.'si, İstanbul'da başladı.

Caferağa Spor Salonu'nda başlayan ve 8 Temmuz'a kadar sürecek turnuvaya Türkiye'nin yanı sıra Sırbistan, Litvanya, Letonya, Karadağ ve Rusya ümit milli takımları katılıyor.

Organizasyondaki ilk maçında Rusya ile karşılaşan Türkiye, mücadeleden 69-57 galip ayrıldı.

Turnuvanın ilk gününde oynanan diğer maçlarda ise Litvanya, Letonya'yı 99-65, Sırbistan da Karadağ'ı 71-67 mağlup etti.

Ay-yıldızlı ekibin Rusya karşılaşmasını Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, TBF Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok ve merhum Turgut Atakol'un kızı Sema Kasapoğlu da takip etti.



Yarının programı

Tek devreli lig usulüne göre oynanan maçların ardından ilk sırayı alan takımın şampiyonluğa ulaşacağın Turgut Atakol Basketbol Turnuvası'na yarın yapılacak maçların programı şöyle:

14.00 Karadağ-Litvanya

16.30 Sırbistan-Rusya

19.00 Letonya-Türkiye