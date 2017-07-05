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Turgut Atakol Basketbol Turnuvası

- İstanbul'da ümit milli takımlar seviyesinde düzenlenen turnuva, ikinci gün maçlarıyla devam etti

Turgut Atakol Basketbol Turnuvası


İSTANBUL (AA) - Ümit milli takımlar seviyesinde düzenlenen Turgut Atakol Basketbol Turnuvası'nın 22.'si, İstanbul'da devam ediyor.

Caferağa Spor Salonu'nda düzenlenen ve 8 Temmuz'a kadar sürecek turnuvaya Türkiye'nin yanı sıra Sırbistan, Litvanya, Letonya, Karadağ ve Rusya ümit milli takımları katılıyor.

Organizasyondaki ikinci maçında Letonya ile karşılaşan Türkiye, müsabakayı 97-68 kazandı. Milli takımda 20 sayı ve 11 ribauntla mücadele eden Ömer Faruk Yurtseven, galibiyette önemli rol oynadı.

Ay-yıldızlı ekip, ilk maçında ise Rusya'yı 69-57 mağlup etmişti.

Turnuvanın ikinci gününde oynanan diğer maçlarda ise Litvanya, Karadağ'ı 102-50, Sırbistan ise Rusya'y 94-70 yendi.


- Yarının programı


Tek devreli lig usulüne göre oynanan maçların ardından ilk sırayı alan takımın şampiyonluğa ulaşacağı Turgut Atakol Basketbol Turnuvası'na yarın yapılacak maçların programı şöyle:

14.00 Rusya-Letonya

16.30 Litvanya-Sırbistan

19.00 Türkiye-Karadağ

Etiketler; #basketbol #Caferağa Spor Salonu #letonya #Turgut Atakol Basketbol Turnuvası #türkiye
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