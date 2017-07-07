İstanbul'da ümit milli erkek takımlar seviyesinde düzenlenen turnuvaya dördüncü gün maçlarıyla devam edildi

Ümit milli erkek takımlar seviyesinde düzenlenen Turgut Atakol Basketbol Turnuvası'nın 22'ncisi İstanbul'da sürüyor.

Caferağa Spor Salonu'nda düzenlenen ve yarın sona erecek turnuvaya Türkiye'nin yanı sıra Sırbistan, Litvanya, Letonya, Karadağ ve Rusya ümit milli takımları katılıyor.

Organizasyondaki dördüncü maçında Sırbistan ile karşılaşan ay-yıldızlılar, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun takip ettiği mücadelede parkeden 83-81 mağlup ayrıldı. Milliler, bu mağlubiyetle turnuvadaki ilk yenilgisini aldı.

Türkiye, turnuvadaki ilk maçında Rusya'yı 69-57, ikinci karşılaşmada Letonya'yı 97-69 ve üçüncü mücadelesinde Karadağ'ı 59-52 yenmişti.

Turnuvada bugünkü diğer maçlarda ise Karadağ, Letonya'yı 74-59, Rusya'da Litvanya'yı 67-65 mağlup etti.



Yarının programı

Tek devreli lig usulüne göre oynanan maçların ardından ilk sırayı alan takımın şampiyonluğa ulaşacağı Turgut Atakol Basketbol Turnuvası'nda yarın yapılacak maçların programı şöyle:

14.00 Rusya-Karadağ

16.30 Letonya-Sırbistan

19.00 Türkiye-Litvanya