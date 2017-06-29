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Turgut Atakol Basketbol Turnuvası'na doğru

Ümit milli takımlar seviyesinde düzenlenen Turgut Atakol Basketbol Turnuvası'nın 22'incisi 4-8 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek.

Turgut Atakol Basketbol Turnuvası'na doğru

Ümit milli takımlar seviyesinde düzenlenen Turgut Atakol Basketbol Turnuvası'nın 22'incisi 4-8 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamada, Caferağa Spor Salonu'nda yapılacak turnuvaya Türkiye'nin yanı sıra Sırbistan, Litvanya, Letonya, Karadağ ve Rusya'nın katılacağı belirtildi.

Tek devreli lig usulüne göre oynanacak maçların ardından ilk sırayı alan takım, şampiyonluğa ulaşacak.

Türkiye, organizasyondaki ilk müsabakasında 4 Temmuz Salı günü saat 19.00'da Rusya ile karşılaşacak.

Turgut Atakol Basketbol Turnuvası'nda geçtiğimiz yıl Türkiye 10. şampiyonluğunu kazanmıştı.

Caferağa Spor Salonu'nda basketbolseverlerin ücretsiz olarak izleyebileceği maçlar, TBF'nin Youtube kanalından da canlı olarak yayınlanacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #türkiye #Turgut Atakol Basketbol Turnuvası #rusya #basketbol
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