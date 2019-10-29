NBA'e 11 maçla devam edildi. Ersan'ın takımı Milwaukee Bucks, Cedi'nin forma giydiği Cleveland Cavaliers'ı konuk ettiği mücadeleyi 129-112 kazandı.

7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Bucks'ta Khris Middleton 21 sayı, 8 ribaunt, George Hill 19 sayı, 8 ribaunt ve Giannis Antetokounmpo 14 sayı, 10 ribaunt, 7 asistlik performanslarıyla öne çıktılar. Ersan da 3 sayı, 6 ribauntluk katkıda bulundu.

Cavaliers'ta Tristan Thompson 17 sayı, 13 ribaunt, Kevin Love da 15 sayı, 16 ribauntla "double double" yaptı. Cedi ise 10 sayı kaydetti.

Harden'dan Thunder potasına 40 sayı

Houston Rockets, all-star gardı James Harden'ın 40 sayı ve 7 asist ürettiği karşılaşmada Oklahoma City Thunder'ı 116-112 mağlup etti.

Ev sahibi Rockets'ta Russell Westbrook 21 sayı, 12 ribaunt, 9 asist, P.J. Tucker da 17 sayı, 9 ribauntla galibiyette önemli pay sahibi oldu.

Thunder'da Dennis Schröder'in 22 sayı, 7 asist, 5 ribaunt ve Shai Gilgeous-Alexander'ın 22 sayı, 9 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Sonuçlar

New York Knicks-Chicago Bulls: 105-98

Detroit Pistons-Indiana Pacers: 96-94

Atlanta Hawks-Philadelphia 76ers: 103-105

Toronto Raptors-Orlando Magic: 104-95

Milwaukee Bucks-Cleveland Cavaliers: 129-112

Houston Rockets-Oklahoma City Thunder: 116-112

New Orleans Pelicans-Golden State Warriors: 123-134

San Antonio Spurs-Portland Trail Blazers: 113-110

Sacramento Kings-Denver Nuggets: 94-101

Phoenix Suns-Utah Jazz: 95-96

Los Angeles Clippers-Charlotte Hornets: 111-96