Bu yıl ikincisi düzenlenecek Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği, 22-23 Temmuz'da Bursa'da yapılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisini düzenlenecek Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği, 22-23 Temmuz'da Keles ilçesindeki Kocayayla'da gerçekleşecek.



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, şenliğin tanıtımı dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında, tarih başkenti, "sultanlar şehri" Bursa'nın yeniden güzel bir organizasyona ev sahipliği yapacağını söyledi.



Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği'nin bu yıl daha kapsamlı olarak gerçekleştirileceğini anlatan Altepe, "Geçen yıl ilkini düzenlediğimiz şenlik, bu yıl Türk Devletleri ve Akraba Toplulukları'nı temsilen 23 ülkeden yaklaşık 500 katılımcı ile yapılacak. Bursa, bu tür organizasyonlarla örnek oluyor." dedi.



"Ata sporlarımızın ilgi uyandıracağına inanıyoruz"



Altepe, şenlikte ata sporlarının yanında o dönemin yaşantısı, dans, müzik ve oyunların da tanıtılacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Orta Asya Türk Devletleri ve Akraba Toplulukları ile yeniden güncelleşen ata sporlarımızın toplumun tüm kesimlerinde ilgi uyandıracağına inanıyoruz. Yörük Türkmen dernek ve temsilcilerinin katılımıyla farklı bir etkinlik olacak.



Pars, kuşak güreşleri, at yarışları, mangala, at üzerinde ok atma, atlı güreş, yaya okçuluğu, aşık atma, matrak, cenk sporu ve savaş oyunları yapılacak. Arslanbek Sultanbek ve Kerküklü sanatçılar da konser verecek. Şenlik süresince Kırgız, Kazak, Kafkas Halk Dansları ve atışmalardan örnekler sunulacak. Kazak, Kırgız, Uygur, Özbek, Tatar ve Nogay gibi akraba topluluklarınının kültürel obje ve giysileri sergilenecek. 32 çadır önünde kımız yapımı, süzme yoğurt, çibörek gibi, hamur, yün eğirme, gelin alma, aşık atması, beşik toyu, börk yapımı, kılıç ve bıçak yapımı, Türk dünyası sohbetleri ve aksakallılar toyu gibi geleneksel törenler uygulamalı gösterilecek. Arasta çarşısında ise geleneksel el sanat ürünleri satılacak. Göktürk alfabesi dersleri verilecek."