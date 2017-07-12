İşitme Engelliler Olimpiyatları'na katılacak Türk Milli Takımı kafilelerinden 13'ü Olimpiyat Köyü'ne yarın giriş yapacak.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan alınan bilgiye göre, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi yerleşkesinde yer alan Olimpiyat Köyü'ne yarın, Türk Milli Takımı'ndan atıcılık, atletizm, badminton, basketbol, bisiklet, bovling, hentbol, masa tenisi, oryantiring, plaj voleybolu, tenis, voleybol ve yüzme branşları, giriş gerçekleştirecek.Judo Milli Takımı, 13 Temmuz, Futbol Milli Takımı 14 Temmuz, Tekvando Milli Takımı 15 Temmuz, Golf Milli Takımı 16 Temmuz, Güreş ve Karate Milli Takımları ise 17 Temmuz'da Olimpiyat Köyü'ne girecek.Türkiye, 18-30 Temmuz'da Samsun'da yapılacak oyunlara 19 branşta 118 kadın, 176 erkek olmak üzere 294 sporcuyla katılacak. Türk milli takımlarında sporcuların yanı sıra 86 teknik ekip görevlisi yer alacak. Rekor katılımın yaşanacağı oyunlar için Samsun'a 97 ülkeden 3 bin 104'ü sporcu olmak üzere 5 binin üzerinde katılımcı bekleniyor.