Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 65. Hükümet'te yapılan kabine değişikliği ile görevini, Osman Aşkın Bak'a devretti.

Bakanlık görevine Suat Kılıç'ın yerine 2013 yılının aralık ayında getirilen Akif Çağatay Kılıç'ın yaklaşık 3,5 yıllık görevi süresince birçok çalışmaya imza atıldı.



Kılıç'tan önce başlatılan ve yaklaşık 3 milyar 400 milyon liralık toplam maliyeti ile dikkatleri çeken 26 kentte 30 stat projesinde hız kazanıldı. Bu sürede projede yer alan statların 10'u tamamlandı, 9'u bitme aşamasına geldi, 4'ünde ise inşaat çalışmaları devam ediyor.

Ayrıca uzun zamandır gündemi meşgul eden Ankara 19 Mayıs Stadı ve çevresinin yenilenmesi projesinde son aşamaya, yine Akif Çağatay Kılıç döneminde gelindi.



Son 3 yılda içinde açılan statlardan 4'ünün seyirci kapasitesi 40 binin üzerinde iken, bu süreçte açılan en fazla taraftar kapasitesine sahip stat, Bursaspor'un maçlarına ev sahipliği yapan yaklaşık 45 bin kişilik Bursa Büyükşehir Belediye olarak göze çarpıyor. Vodafone Park, Şenol Güneş Spor Kompleksi ve Konya Büyükşehir Belediyesi statları ise yaklaşık 42 bin kişilik taraftar kapasiteleri ile hizmet vermeye başladı.

Galatasaray'ın iç saha maçlarını oynadığı Türk Telekom Stadı ve Kayseri'deki Kadir Has Stadı ise son 7 yılda yapımı tamamlanan modern statlar arasında yer alıyor.



Statların yanı sıra son 1,5 yılda bin 300'den fazla mahalle tipi halı saha yapıldı ve bunlara ek olarak basketbol ve voleybol sahalarının yapımına başlandı.



Kılıç döneminde Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı uluslararası organizasyonlar



Akif Çağatay Kılıç'ın görev süresince Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı uluslararası spor organizasyonlarının sayısında da büyük artış yaşandı.

Sadece bu yıl 27 organizasyonu düzenleme hakkı alan Türkiye, organizasyon düzenleme kabiliyeti ile uluslararası alanda büyük takdir toplayarak, bu konuda favori ülke haline geldi.



Geride kalan Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF 2017) ( Erzurum), Avrupa Kulüpler Tekvando Şampiyonası (Antalya), 53. Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Bisiklet Turu, TEB BNP Paribas İstanbul Kupası Kadınlar Tenis Turnuvası (İstanbul), TEB BNP Paribas İstanbul Açık Erkekler Tenis Turnuvası (İstanbul), THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali (İstanbul), Avrupa Atletizm Şampiyon Kulüpler Kupası A Grubu Yarışmaları (Mersin), Okçuluk Dünya Kupası Antalya Ayağı gibi organizasyonlarda yüzlerce yabancı sporcu ve teknik ekibi ağırlayan Türkiye, Samsun'da başlayan 23. İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nın (Deaflympics 2017) yanı sıra yılın kalan bölümünde, 29. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı (İstanbul), 2017 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası, Triatlon Avrupa Kupası Alanya Ayağı (Antalya), Avrupa Kulüpler Satranç Kupası (Antalya), Uluslararası THY Açık Golf Turnuvası (Antalya) ve 39. Vodafone İstanbul Maratonu (İstanbul) gibi önemli organizasyonlara ev sahipliği yapacak.