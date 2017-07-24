Eczacıbaşı ve Türk voleybolunun önemli isimlerinden Hülya Erçin'in hayatını kaybetmesi üzerine eski kulübü Eczavcıbaşı ve Türkiye Voleybol federasyonu baş sağlığı mesajı yayınladı.

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ECZACIBAŞI VE TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU HÜLYA ERÇİN'İ UNUTMADI



Mavi-Beyazlı Kulubün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada: "Efsane kaptanlarımızdan Hülya Erçin'i kaybettik' başlığı altında şu metin paylaşıldı: "Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün ve Türk kadın voleybolunun unutulmaz isimlerinden Hülya Erçin'i kaybetmenin büyük üzüntüsü içerisindeyiz. Ailesine, sevenlerine ve tüm voleybol camiasına baş sağlığı diliyoruz" denildi.



"SEVENLERİNE VE TÜM VOLEYBOL CAMİASINA BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ"



Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan ise: "Türk Milli Voleybol Takımı'nın eski oyuncularından ve Eczacıbaşı'nda uzun yıllar oyunculuk, takım kaptanlığı, menajerlik yapan, Türk Voleybolu'nun önemli isimlerinden Hülya (Babalı) Erçin'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hülya Erçin'e Allah'tan rahmet, Babalı ve Erçin ailelerine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm voleybol camiasına başsağlığı dileriz" açıklaması yapıldı.

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