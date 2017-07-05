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Turkcell Süper Kupa maçı Samsun'da

Beşiktaş ile Atiker Konyaspor, 6 Ağustos'ta Samsun'daki yeni statta karşılaşacak

Turkcell Süper Kupa maçı Samsun'da

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Turkcell Süper Kupa müsabakasının Samsun'da oynanacağını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Atiker Konyaspor'un karşı karşıya geleceği Turkcell Süper Kupa maçı, Samsun'daki yeni statta oynanacak.

Karşılaşmanın 6 Ağustos 2017 Pazar günü oynanacağı daha önce açıklanmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #ziraat türkiye kupası #Turkcell Süper Kupa #süperlig #spor toto süper lig #samsun #futbol #beşiktaş #atiker konyaspor
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