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Turkcell Süper Kupa maçının saati belli oldu

Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında Samsun'da 6 Ağustos Pazar günü oynanacak Turkcell Süper Kupa karşılaşması saat 20.45'te başlayacak.

Turkcell Süper Kupa maçının saati belli oldu

Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının başlama saati belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, geçen yılın Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile Türkiye Kupası kazananı Atiker Konyaspor arasında Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda 6 Ağustos Pazar günü oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #Turkcell Süper Kupa maçı #beşiktaş
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