Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının başlama saati belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, geçen yılın Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile Türkiye Kupası kazananı Atiker Konyaspor arasında Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda 6 Ağustos Pazar günü oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.
Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında Samsun'da 6 Ağustos Pazar günü oynanacak Turkcell Süper Kupa karşılaşması saat 20.45'te başlayacak.
Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının başlama saati belli oldu.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.