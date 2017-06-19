GALATASARAY futbol okulları alt yapısı Türkiye'nin dört bir yanından ve bazı yurt dışı okullarından bin 200 genç futbolcuyu Antalya'ya kampa sokarak içlerindeki yetenekli isimleri kulübe kazandırmak için alt yapı hocalarına izlettiriyor.

Alt yapısından çıkararak BarCelona'ya bile futbolcu gönderme başarısına sahip olan Galatasaray Futbol Okulları, Antalya Kundu'daki WOW Fotboll Center'a davet ettiği 8-14 yaş grubu toplam 1200 futbolcu adayı arasında yetenek taraması yaptı.



Galatasaray Spor Okulları Sorumlusu Hakan Bulut, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, iki dönem halinde gerçekleştirdikleri kamp programında bin 200'ü aşkın futbolcuyu izleme fırsatı bulduklarını belirterek, bu futbolculardan Florya'daki alt yapılarına olabildiğince yeteneği kazandırmaya çalıştıklarını söyledi. Bulut, " Galatasaray olarak alt yapıya ve gençlere çok önem veriyoruz, bu konuda öncüyüz zaten. Yılda iki defa kamp ve değişik organizasyonlar ile bunu pekiştiriyoruz. Başkanımız olsun, spor okullarından sorumlu yöneticimiz olsun ve diğer çalışma arkadaşlarımız olsun; yıl içerisinde bu tür kamlarda taramalar ile alt yapımıza oyuncu kazandırmanın derdindeyiz. Kulübümüze verebildiğimiz kadar hizmet vermeye çalışıyoruz. Yine buraya gelen çocukların sosyalleşmesi ve kamp ortamını görmelerini sağlıyoruz" dedi.



Türkiye'nin doğusundan batısına, birçok şehirden gelen genç yetenekler kendi aralarında kıyasıya rekabet ederek alt yapılara seçilme hakkı kazanmaya çalışırken, profesyonel oynayan ağabeylerinin de nasıl kamp yaptıklarını yerinde görerek yaşama şansına sahip oldular. Türkiye'nin 4 bir yanından ve yurt dışından gelen küçükler duygularını ve heyecanlarını da paylaşarak iyi bir sporcu olmak istediklerini söylediler.



ANTALYA SADECE DENİZ, KUM VE GÜNEŞTEN İBARET DEĞİL



Uzun yıllardır dünyanın dört bir yanından futbol takımlarını Antalya'ya getirerek burada kamp yapmalarını sağlayan deneyimli spor adamı WOW Fotboll Center Genel Direktörü Süreya Ertuğrul, "Antalya gibi bir dünya markasına sahip olduğumuz için gerçekten çok şanslıyız. Herkes burayı deniz kum ve güneş olarak bilse de aslında biz spor olarak da burada çok büyük işler yapıyoruz. Her yıl burada dünya çapında futbol takımlarını yaz ve kış kamplarında ağırlıyoruz. Antrenman sahalarımız olsun, kamp programlarımız olsun çok gelişmiş seviyelere sahip. İstedik ki genç kardeşlerimiz de ülkelerinin sahip olduğu imkanlardan faydalansın ve hafızalarında unutamayacakları bir anı olarak yer edinsin diye Galatasaray Futbol Okulları ile böyle bir çalışma yaptık. Tabi sadece futbol değil, aynı zamanda otelimizde, voleybolcular, basketbolcular hatta okçuluk ile uğraşan genç kardeşlerimiz bile kamp yapıyorlar. Burada sadece rekabet etmiyorlar, aynı zamanda sosyal aktiviteler ile kaynaşıp dostluklarda kuruyorlar" dedi.