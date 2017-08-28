ABD'nin Indianapolis kentinde düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye, kadınlar 4x100 metre karışıkta finale yükseldi.Kaynak: AA
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kadınlar 4x100 metre karışık elemelerinde yarışan milli takım, şampiyona tarihinde bu kategoride ilk kez finale çıkma başarısı gösterdi.
Elçin Türkmenoğlu, Beste Samancı, Aleyna Özkan ve Selen Özbilen'den oluşan milli takım, 4.11.86'lık derecesiyle serisinde 4'üncü, genel sıralamada ise 7'nci olarak finale çıktı.
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