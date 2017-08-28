"İstihbaratın başı devletin başına bağlı olmalı"
İstanbul'da IŞİD'e bir yılda 117 operasyon
İstanbul'da IŞİD'e bir yılda 117 operasyon
Filiz Aker her yerde bunu söylüyormuş: Vatan Şaşmaz...
Filiz Aker her yerde bunu söylüyormuş: Vatan Şaşmaz...
Belli oldu: Filiz Aker, Vatan Şaşmaz'ı...
Belli oldu: Filiz Aker, Vatan Şaşmaz'ı...

Türkiye Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda finalde

ABD'nin Indianapolis kentinde düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye, kadınlar 4x100 metre karışıkta finale yükseldi.

Türkiye Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda finalde
ABD'nin Indianapolis kentinde düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye, kadınlar 4x100 metre karışıkta finale yükseldi.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kadınlar 4x100 metre karışık elemelerinde yarışan milli takım, şampiyona tarihinde bu kategoride ilk kez finale çıkma başarısı gösterdi.

Elçin Türkmenoğlu, Beste Samancı, Aleyna Özkan ve Selen Özbilen'den oluşan milli takım, 4.11.86'lık derecesiyle serisinde 4'üncü, genel sıralamada ise 7'nci olarak finale çıktı.

Kaynak: AA
Önceki Haber
Erdoğan: İstihbaratın başı devletin başına bağlı olmalı
Sonraki Haber
13 yaşındaki Tuğçe hayata tutunamadı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.