Türkiye, 2017 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası play-off turunda İtalya'ya 3-0 yenildi.

0 0 0 0

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen 2017 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, play-off turunda İtalya'ya 3-0 mağlup oldu.



Polonya'nın Katowice kentindeki Spodek Salonu'nda oynanan maçta A Milli Voleybol Takımı, İtalya ile karşı karşıya geldi.



Rakibine 25-16, 25-17 ve 31-29'luk setlerle 3-0 mağlup olan milliler, çeyrek finale kalamadı.

Kaynak: