Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen 2017 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, play-off turunda İtalya'ya 3-0 mağlup oldu.Kaynak: AA
Polonya'nın Katowice kentindeki Spodek Salonu'nda oynanan maçta A Milli Voleybol Takımı, İtalya ile karşı karşıya geldi.
Rakibine 25-16, 25-17 ve 31-29'luk setlerle 3-0 mağlup olan milliler, çeyrek finale kalamadı.
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