Erdoğan: Atatürk'ün dediği gibi Bağımsızlık bizim karakterimizdir
Erdoğan: Atatürk'ün dediği gibi Bağımsızlık bizim karakterimizdir
Atlantik cephesi rahatsız
Atlantik cephesi rahatsız
Erdoğan'dan BM Genel Sekreteri'ne Myanmar telefonu
Erdoğan'dan BM Genel Sekreteri'ne Myanmar telefonu
Uzaydan görülen dev Atatürk portresi yenilendi
Uzaydan görülen dev Atatürk portresi yenilendi

Türkiye filede İtalya'ya yenildi

Türkiye, 2017 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası play-off turunda İtalya'ya 3-0 yenildi.

Türkiye filede İtalya'ya yenildi
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen 2017 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, play-off turunda İtalya'ya 3-0 mağlup oldu.

Polonya'nın Katowice kentindeki Spodek Salonu'nda oynanan maçta A Milli Voleybol Takımı, İtalya ile karşı karşıya geldi.

Rakibine 25-16, 25-17 ve 31-29'luk setlerle 3-0 mağlup olan milliler, çeyrek finale kalamadı.

Kaynak: AA
Önceki Haber
Şaşmaz ve Aker'in öldüğü olaya ilişkin yayın yasağı getirildi
Sonraki Haber
Ziraat Türkiye Kupası maçında kavga: 7 yaralı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.