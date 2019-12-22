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Türkiye Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil müsabakaları sona erdi

Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, erkekler serbest stil müsabakaları sona erdi.

SPOR 22.12.2019, 15:23
Türkiye Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil müsabakaları sona erdi

Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül de Türkiye Şampiyonası'nda mindere çıktı. Taha, isminin verildiği salonda Tanju Gemici'yi 10-0 teknik üstünlükle yenerek serbest stil 125 kiloda şampiyon oldu.

Ankara ASKİ Spor, 5 birincilik, 2 ikincilik ve 3 üçüncülükle takım halinde şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Güreş Şampiyonası'nda yarın grekoromen stil müsabakalarına geçilecek.

Serbest stilde dereceye giren güreşçiler şunlar:

57 kilo: 1. Ahmet Peker, 2. Şaban Kızıltaş, 3. Barış Kaya, 3. Ali Karaboğa

61 kilo: 1. Recep Topal, 2. Münir Recep Aktaş, 3. Nebi Uzun, 3. Cabbar Duyum

65 kilo: 1. Selim Kozan, 2. Süleyman Atlı, 3. Mehmet Söyler, 3. Cengizhan Erdoğan

70 kilo: 1. Servet Coşkun, 2. Ali Akıl, 3. Ömer Faruk Çayır, 3. Bilal Akbıyık

74 kilo: 1. Fazlı Eryılmaz, 2. Enes Uslu, 3. Tarık Gür, 3. Muhammet Akdeniz

79 kilo: 1. Batuhan Demircin, 2. Abdullah Arslan, 3. Muhammet Nuri Kotanoğlu, 3. Nuri Temur

86 kilo: 1. Fatih Erdin, 2. Osman Göçen, 3. Selim Yaşar, 3. Burak Doğan

92 kilo: 1. Süleyman Karadeniz, 2. Mustafa Kemal Kıyı, 3. Müren Mutlu, 3. Ahmet Bilici 

97 kilo: 1. İbrahim Bölükbaşı, 2. Fatih Yaşarlı, 3. Rıza Yıldırım, 3. Yunus Emre Dede

125 kilo: 1. Taha Akgül, 2. Tanju Gemici, 3. Abdullah Güngör, 3. Hüseyin Civelek

Kaynak: AA
#türkiye güreş şampiyonası #erkek serbest stil #madalya
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