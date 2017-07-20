'Üniversite yönetimi de yargılansın'
'Üniversite yönetimi de yargılansın'
TSK: Gri listedeki iki terörist etkisiz hale getirildi
TSK: Gri listedeki iki terörist etkisiz hale getirildi
Ve kritik liste hazır! Aralarında o isim de var
Ve kritik liste hazır! Aralarında o isim de var
Cumhurbaşkanlığı'ndan sert tepki
Cumhurbaşkanlığı'ndan sert tepki

Türkiye, judo dalında günü 2 altın madalya ile tamamladı

2017 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye, judo branşında 2 altın madalya elde etti.

Türkiye, judo dalında günü 2 altın madalya ile tamamladı

2017 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda Türkiyejudo branşında 2 altın madalya elde etti.

Samsun'un ev sahipliğinde düzenlenen ve Atatürk Spor Salonu'nda yapılan judo branşında ilk gün müsabakaları sona erdi.

Türkiye, erkeklerde Abdullah Sevinç ve Erkan Esenboğa'dan oluşan kata takımı ve ferdi 60 kiloda Erkan Esenboğa ile 2 altın madalyaya uzandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #türkiye #judo
Önceki Haber
AYM'den terör sanığının başvurusuna ret
Sonraki Haber
Türkiye, judo dalında günü 2 altın madalya ile tamamladı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.