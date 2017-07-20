2017 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye, judo branşında 2 altın madalya elde etti.

2017 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye, judo branşında 2 altın madalya elde etti.



Samsun'un ev sahipliğinde düzenlenen ve Atatürk Spor Salonu'nda yapılan judo branşında ilk gün müsabakaları sona erdi.



Türkiye, erkeklerde Abdullah Sevinç ve Erkan Esenboğa'dan oluşan kata takımı ve ferdi 60 kiloda Erkan Esenboğa ile 2 altın madalyaya uzandı.