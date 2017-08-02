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Türkiye'nin en zengin işsizi Fatih Terim olabilir

Fatih Terim'e 15 ay boyunca her ay 291 bin avro yani 1 milyon 200 bin lira tazminat ödeneceği iddia edildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun görevine son verdiği Terim'e toplamda verilecek para 18 milyon lira olacak. Sözleşmesi gereği işsizlik maaşı niteliği taşıyan bu para onu en zengin işsiz yapacak.

Türkiye'nin en zengin işsizi Fatih Terim olabilir
Türkiye'nin en zengin işsizi Fatih Terim olabilir. Sözleşmedeki madde; 15 ay boyunca Terim'e işsizlik maaşı verilmesini öngörüyor. 

Türkiye Futbol Federasyonu, görevine son verdiği Terim'e tam 18 milyon lira ödeyecek... Bu para 15 aya bölünmüş eşit miktarlarla verilecek.

Fatih Terim, eğer önümüzdeki 15 ay boyunca kendine başka bir iş bulamazsa, banka hesabına her ay 291 bin avro yani 1 milyon 200 bin lira yatırılacak.

Günde 10 saat çalışan bir asgari ücretlinin ayda 1404 lira kazandığı Türkiye'de, Terim'in alacağı bir aylık maaşı 854 asgari ücrete denk geliyor.

Terim bu süreçte bir yerde teknik direktörlük yapmaya başlarsa ödeme sona erecek.

Federasyon yetkilileri ise sözleşmedeki maddeye rağmen Terim'e bu ücreti ödemeye yanaşmıyor. Konu cuma günkü yönetim kurulu toplantısında karara bağlanacak.



ulusal.com.tr
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