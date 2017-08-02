Fatih Terim'e 15 ay boyunca her ay 291 bin avro yani 1 milyon 200 bin lira tazminat ödeneceği iddia edildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun görevine son verdiği Terim'e toplamda verilecek para 18 milyon lira olacak. Sözleşmesi gereği işsizlik maaşı niteliği taşıyan bu para onu en zengin işsiz yapacak.

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