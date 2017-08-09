Türkiye'yi Londra'da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'nda temsil edecek para-tekvandocu Alican Özcan, madalya hedefliyor.

Karabük'te doğuştan bir eli olmayan lise öğrencisi Alican Özcan, antrenörünün tavsiyesiyle başladığı para-tekvandoda kazandığı Türkiye şampiyonluğunun ardından gözünü Londra'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na çevirdi.



Babasıyla 2009'da Karabük Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne giderek futbol oynamak istediğini belirten Alican, burada tanıştığı tekvando antrenörü Fatih Arı'nın tavsiyesiyle bu spora başladı.







75. Yıl Karabük Anadolu Lisesi'nde okuyan ve haftada 5 gün antrenman yapan Alican, 4 Ağustos'ta Ankara İsmet Iraz Spor Salonu'nda düzenlenen Türkiye Para-Tekvando Şampiyonası'nda erkekler 61 kiloda birinciliği elde etti.



"Tokyo'daki Paralimpik Oyunları'na gitmek istiyorum"



Alican Özcan, hedefleriyle ilgili "Avrupa ve dünya şampiyonası ile paralimpik oyunlarında derece yapmak istiyorum. Önümüzde 19 Ekim'de Londra'da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası var. Sonrasında 27 Ekim'de de Belarus'ta Avrupa Şampiyonası var. Bunlara katılacağım. Buralarda toplayacağım puanlarla 2020'de Tokyo'da yapılacak Paralimpik Oyunları'na gitmek istiyorum." diye konuştu.



"İstiklal Marşı'nı tüm dünyaya dinletmek istiyorum"



"Paralimpik oyunlarına gidebilmek için sponsor gerekiyor." diyen Alican Özcan, "Puan toplamam gereken organizasyonlar var. Bu turnuvalara imkanlarımız el vermiyor. İstiklal Marşı'nı tüm dünyaya dinletmek istiyorum. Türk bayrağını herkes görsün. Türk'ün gücünü, yılmadan nerelere gelebileceğini herkese göstermek istiyorum. En büyük hedefim bu." şeklinde görüş belirtti.



Alican, elde ettiği başarılara çevresindeki herkesin çok sevindiğini ve bunun gurur verici olduğunu söyleyerek, senelerdir bu anı beklediğini, bunun için çalıştığını ve çabaladığını dile getirdi.



"Maddi desteğe ihtiyacımız var"



Karabük Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde görev yapan tekvando antrenörü Fatih Arı ise Alican Özcan'ın bir yaz kampına futbol oymaya geldiğini ancak kendisinin onu tekvandoya yönlendirdiğini aktardı.



Alican'ın çok istekli olduğunu ve hiçbir antrenmanı kaçırmadığını, ailesi ve arkadaşlarının ona çok destek olduğunu anlatan Arı, "Hedefimiz paralimpik oyunları. Bunun için de maddi desteğe ihtiyacımız var. Alican, Türkiye'nin adını dünyaya duyurabilecek kapasitede bir sporcu. Destek, sponsor bekliyoruz." şeklinde konuştu.