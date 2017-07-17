2017 Türkiye Karting Şampiyonası 3. yarışı, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından 15-16 Temmuz tarihlerinde İstanbul Tuzla'da gerçekleştirildi. 10 yıllık aranın ardından İstanbul'daki ilk profesyonel karting tesisi olarak hizmete giren Tuzla Karting Park'ın açılışı niteliğindeki organizasyon, 4 kategoride 24 sporcunun katılımıyla büyük çekişmeye sahne oldu.

Tuzla Belediyesi katkılarıyla düzenlenen yarışın 7-12 yaş arası 6 sporcunun yer aldığı Formula Mini kategorisinde 3 yarış toplamında Kerim Sülyak birinciliği elde ederken, Yiğit Arslan ikinci ve Ömer Asaf Kolot da üçüncü sırada yer aldılar.



13-16 yaş arası sporcuların katılımına açık Formula Junior kategorisinde Mert Dalkıran bir kez daha podyumun en üst basamağında yer alırken, O'nu ikinci sırada Zekai Özen ve üçüncü sırada da Mert Yudulmaz takip ettiler.



15 yaş üzeri gençlerin yer aldığı Formula Senior'da her 3 yarışı da ilk sırada tamamlayan Gün Taşdelen zaferlerine bir yenisini daha eklerken, Emir Tahincioğlu ikinciliği, Mert Dalkıran da üçüncülüğü elde ettiler.



32 yaş üzeri 8 sporcunun katılımıyla en kalabalık kategori olan Formula Master'da geçen yılın Türkiye Şampiyonu Mehmet Çınar birinciliğe uzanan isim oldu. Bu kategoride Emre Gülkan ikinci ve Volkan Düzgün üçüncü olarak podyumu tamamlayan diğer sporcular oldular.



Bu yarışın ardından Formula Mini kategorisinde Kerim Sülyak, Formula Junior'da Mert Dalkıran, Formula Senior'da Gün Taşdelen ve Formula Master'da da Mehmet Çınar şampiyonada lider durumda yer alıyorlar.



2017 Türkiye Karting Şampiyonası 26-27 Ağustos tarihlerinde yine Tuzla Karting Park'ta düzenlenecek olan 4. ayak yarışları ile devam edecek.