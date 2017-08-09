Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'e, "Üç büyükler" olarak anılan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından en çok katılan takım MKE Ankaragücü.

Süper Lig'de 60. sezon için geriye sayım başlarken, 1959 yılında başlayan organizasyonda şimdiye kadar 69 farklı takım mücadele etti.



Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'e en çok takım veren il İstanbul oldu.



En üst seviye ligde şu ana kadar 16 takımla yer alan İstanbul'u, 9 takımla Ankara izliyor.



Unvanlar Fenerbahçe'de



Fenerbahçe, geride kalan 59 sezon göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede, puan cetvelinde zirveye otururken, en çok puan toplayan, galip gelen ve gol atan takım unvanlarını elinde bulunduruyor.



Sarı-lacivertliler, oynadığı 1942 lig maçında 3375 puan alarak, ligin en çok puan toplayan ekibi oldu. Fenerbahçe bu alanda Galatasaray'ın 54 puan önünde yer aldı.



Galatasaray ise 1942 maçta toplam 3321 puan elde etti. Sıralamada Beşiktaş 3233 puanla üçüncü, Trabzonspor da 2329 puanla dördüncü sırada kendisine yer buldu.



"Üç büyükler"den sonra MKE Ankaragücü



Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'e, "Üç büyükler" olarak anılan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından en çok katılan takım MKE Ankaragücü.



"Üç büyükler", geride kalan 59 sezonda da ligde yer alırken, başkentin köklü ekibi MKE Ankaragücü ise 49 kez ile 4. sırada kendine yer buldu.



7 takım artı averajda



Süper Lig'de geride kalan 59 sezon sonunda 69 takımın sadece 7'sinin artı averajı bulunuyor.



Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra Medipol Başakşehir, Eskişehirspor ve Sarıyer lig tarihinde artı averaja sahip takımlar olarak dikkati çekti.



Fenerbahçe artı 1777 averajla başı çekerken, Galatasaray artı 1706, Beşiktaş artı 1513, Trabzonspor artı 831, Medipol Başakşehir artı 46, Eskişehirspor artı 9, Sarıyer de artı 2 averaja sahip.