"Güzel bir başlangıç yapıp ligde, kupada ve UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon olma inancıyla devam etmemiz gerekiyor. Bizde bu güç var"

Galatasaraylı futbolcu Serdar Aziz, yeni sezonda mücadele edecekleri tüm kulvarlarda şampiyonluğa ulaşacak güce sahip olduklarını söyledi.

Sarı-kırmızılı takımın Slovakya'nın başkenti Bratislava'nın Samorin kasabasında yaptığı kampta GSTV'ye açıklamada bulunan Serdar Aziz, geride kalan sezonun istedikleri gibi geçmediğini anlatarak, "İnşallah bu sezon üç kulvarda da istediğimiz hedeflere ulaşırız. Güzel bir başlangıç yapıp ligde, kupada ve UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon olma inancıyla devam etmemiz gerekiyor. Bizde bu güç var. Galatasaray bir dünya markası. Çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Bunun faydasını göreceğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle geçen sezon sadece 6 resmi maçta sarı-kırmızılı formayı terleten Serdar Aziz, şunları kaydetti:

"Takıma katılalı bir yıl oldu. O bir yılı hatırlamak dahi istemiyorum. Zor süreçler, zamanlar oldu. Büyük umutlarla buraya gelmiştim. Hedeflerimden bahsetmiştim ama istediğim gibi bir yıl olmadı. O günleri unutmak istiyorum. Takım için de istediklerimizi yapamadığımız bir sezon oldu ama bu sezon benim ve takımım açısından iyi olacağını düşünüyorum. Çok şükür sakatlığım geride kaldı, her şeyi atlattım. Bana destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. İdman yaptım ama takım düzeyinde değildi. Ameliyat olmadan sorunu atlatmak ise benim için daha önemliydi. Şu anda antrenmanlarımı yapıyorum."

Kendisine güvendiğini dile getiren tecrübeli savunma oyuncusu, "Allah'tan sadece sağlık diliyorum. Gerisinin geleceğini biliyorum. Kendime inancım tam. Toparladığım anda başıma talihsiz sakatlıklar geldi. Yaşadığım şeyler kolay değil, düşmanımın başına gelmesini istemeyeceğim şeyler yaşadım. Sakatlık olarak değil, psikolojik olarak da yıprandım. Galatasaray ve Milli Takım formasını terletmeyi çok özledim. Sahamızda taraftarımızın huzuruna ve milli duygularla sahaya çıkmayı çok özledim." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın çok büyük bir camia olduğunu ve sarı-kırmızılı taraftarların güzel şeyler hak ettiğini aktaran Serdar, "Onları mahcup etmeyip, ilgilerine cevap vermek istiyoruz. Güzel bir takım olduk, daha da güzel olacağız. Biz elimizden gelenin en iyisini yapacağımızın sözünü veriyoruz. Onlar da bizi desteklesin. Biz gereken cevabı sahada vereceğiz." şeklinde görüş belirtti.





"En iyisini yapmak için söz veriyorum"

Serdar Aziz, teknik direktör Igor Tudor'un kendisiyle yakından ilgilendiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben de hocamızı ve taraftarımızı mahcup etmek istemiyorum. Yeni bir transfer gibi kulübüm için en iyisini yapmaya söz veriyorum. Hocamızla kısa bir toplantı yaptım. Benden istediklerini anlattı. Ben de onun istediklerini en iyi şekilde yapmak için söz verdim. Juventus'ta önemli isimlerle birlikte oynadı. Bunun avantajını biz defans oyuncuları olarak yaşıyoruz. Saha içinde bir an olsun durmuyor, tecrübelerini aktarıyor. Hocamızın yardımcı olmak istediği konularda onu dinliyoruz, bize çok katkısı olacağını düşünüyorum."

Kendisinin de oynadığı stoper bölgesine transfer edilen Brezilyalı Maicon'un iyi bir futbolcu olduğunu aktaran Serdar Aziz, "Maicon'u Porto'dan hatırlıyorum. Sert ve güçlü. Önemli bir transfer. İnşallah takıma katkısı olur. Rekabet ortamı artıyor. Bu ortamın kulübe ve bize faydalı olacağını düşünüyorum. Arkadaşlık ortamı da güzel. Yeni gelen arkadaşlarımızın da çabuk adapte olması için elimizden geleni yapıyoruz. Rekabet sadece stoper bölgesi için değil, diğer pozisyonlar için de olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Eşinin doğum yapması nedeniyle kampa bugün katılan milli futbolcu, "Babalık müthiş bir duygu. İlk kez tadıyorum. Allah isteyen herkese nasip etsin. Yaman Ali ile çok kısa bir süre birlikteliğimiz oldu, eşim doğum yaptıktan sonra kampa katıldım. İnşallah kamp sonrası uzun zamanlar geçireceğiz. Herkes ona göre hayatımın şekilleneceğini söylüyor. Umarım bana ve aileme şans getirir. Sorumluluk sahibiyim, Yaman Ali'nin doğumundan sonra bu daha da arttı." diye konuştu.