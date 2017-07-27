Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında bu akşam saat 20'de Sturm Graz ile karşılaşacak. Sarı Lacivertliler deplasmandaki maçtan avantajlı bir skorla dönmek istiyor. Teknik Direktör Aykut Kocaman Avrupa Ligi'nde öncelikli hedeflerinin gruplara kalmak olduğunu söyledi.

0 0 0 0

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Sturm Graz'a konuk olacak.



Avusturya'daki karşılaşmadan avantajlı bir skor elde etmek isteyen Sarı Lacivertliler'de tedavisi süren Robin van Persie mücadelede yer alamayacak.



Teknik Direktör Aykut Kocaman forvet bölgesinde 20 yaşındaki Ahmethan Köse'ye forma verecek.



Kocaman maç öncesi düzenlenen basın toplantısında Avrupa Ligi'nde öncelikli hedeflerinin gruplara kalmak olduğunu söyledi.



Temsilcimizde bir diğer eksik ise savunmanın önemli oyuncularından Simon Kjaer. Fenerbahçe, transferi gündemde olan Kjaer'i Avusturya kafilesine dahil etmedi.



Merkur Arena'da saat 20'de başlayacak Sturm Graz-Fenerbahçe maçını Norveçli hakem Ola Hobber Nilsen yönetecek.



ulusal.com.tr

