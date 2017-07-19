UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda rövanş maçları yarın yapılacak. Galatasaray, ilk maçta 2-0 yenildiği İsveç'in Östersunds takımını saat 20.30'da konuk edecek.

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda rövanş maçları yarın yapılacak.



Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda 2. ön eleme turu, 33 karşılaşmayla tamamlanacak.



Galatasaray, 2-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında İsveç'in Östersunds takımını yarın saat 20.30'da konuk edecek. Sarı-kırmızılıların Östersunds'u geçmesi halinde 3. ön eleme turundaki rakibinin belli olacağı Lüksemburg'un Fola ile Azerbaycan'ın Inter Bakü takımları arasındaki karşılaşma da aynı saatte başlayacak.



Fenerbahçe'nin rakibinin belirleneceği Karadağ'ın Mladost ile Avusturya'nın Sturm Graz ekiplerinin karşılaşacağı mücadele ise TSİ 21.30'da oynanacak.



Ligde 2. ön eleme turu rövanş maçları programı (TSİ) şöyle:



Yarın:



18.00 Lyngby (Danimarka) - Slovan Bratislava (Slovakya) (1-0)

18.00 Dinamo Minsk (Belarus) - Rabotnicki (Makedonya) (1-1)

19.00 HJK Helsinki (Finlandiya) - Shkendija 79 (Makedonya) (1-3)

19.00 Suduva (Litvanya) - Liepaja (Letonya) (2-0)

19.00 Trakai (Litvanya) - Norrköping (İsveç) (1-2)

19.00 VPS (Finlandiya) - Brondby (Danimarka) (0-2)

19.00 Mlada Boleslav (Çekya) - Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti) (3-2)

19.30 Dinamo Brest (Belarus) - Altach (Avusturya) (1-1)

20.00 Bnei Yehuda (İsrail) - Trencin (Slovakya) (1-1)

20.00 Midtjylland (Danimarka) - Ferencvaros (Macaristan) (4-2)

20.00 Odds (Norveç) - Vaduz (Liechtenstein) (1-0)

20.00 Brann (Norveç) - Ruzomberok (Slovakya) (1-0)

20.00 Levski Sofya (Bulgaristan) - Hajduk Split (Hırvatistan) (0-1)

20.00 Zira (Azerbaycan) - Astra (Romanya) (1-3)

20.00 AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Cork City (İrlanda Cumhuriyeti) (1-0)

20.00 AIK (İsveç) - Zeljeznicar (Bosna Hersek) (0-0)

20.00 Zaria Balti (Moldova) - Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) (0-3)

20.30 Fola (Lüksemburg) - Inter Bakü (Azerbaycan) (0-1)

20.30 Galatasaray - Östersunds (İsveç) (0-2)

20.30 Utrecht (Hollanda) - Valletta (Malta) (0-0)

20.30 Botev (Bulgaristan) - Beitar (İsrail) (1-1)

20.45 Luzern (İsviçre) - Osijek (Hırvatistan) (0-2)

21.00 Domzale (Slovenya) - Valur (İzlanda): (2-1)

21.00 AEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Progres Niedercorn (Lüksemburg) (1-0)

21.00 Lech Poznan (Polonya) - Haugesund (Norveç) (2-3)

21.00 Skenderbeu (Arnavutluk) - Kairat (Kazakistan) (1-1)

21.30 Mladost (Karadağ) - Sturm Graz (Avusturya) (1-0)

21.30 Kızılyıldız (Sırbistan) - Irtysh (Kazakistan) (1-1)

21.30 Jagiellonia (Polonya) - Gebele (Azerbaycan) (1-1)

21.45 Siroki Brijeg (Bosna Hersek) - Aberdeen (İskoçya) (1-1)

21.45 Gorica (Slovenya) - Panionios (Yunanistan) (0-2)

22.00 Videoton (Macaristan) - Kalju (Estonya) (3-0)

22.15 KR Reykjavik (İzlanda) - Maccabi Tel-Aviv (İsrail) (1-3)