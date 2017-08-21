FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Romanya'nın Steaua Bükreş ile Portekiz'in Sporting Lizbon takımları arasında 23 Ağustos Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçını yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Ulusal Stadyum'da TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada, Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.
Esat Sancaktar'ın dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Hüseyin Göçek ve Barış Şimşek ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Romanya'nın Steaua Bükreş ile Portekiz'in Sporting Lizbon takımları arasında 23 Ağustos Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçını yönetecek.
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Romanya'nın Steaua Bükreş ile Portekiz'in Sporting Lizbon takımları arasında 23 Ağustos Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçını yönetecek.
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