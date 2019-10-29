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UEFA'dan skandal soruşturma

UEFA, Medipol Başakşehir'in milli futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin gol sevincinde asker selamı vermesine soruşturma başlattı.

SPOR 29.10.2019, 09:17 29.10.2019, 09:30
UEFA'dan skandal soruşturma

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünden yapılan açıklamada, "UEFA, futbolcumuz İrfan Can Kahveci'nin Wolfsberger maçında attığı gol sonrası sevincindeki asker selamına soruşturma başlattı." denildi.

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü haftasında Avusturya'nın Wolfsberger takımıyla yaptığı maçtaki tek golü atan milli futbolcu ve arkadaşları, gol sevinci sırasında asker selamı vermişti.

UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki Arnavutluk ve Fransa maçlarında Türk futbolcuların asker selamı vermesiyle ilgili de soruşturması başlatmıştı.

Kaynak: AA
#Medipol Başakşehir #İrfan Can Kahveci #asker selamı #UEFA
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