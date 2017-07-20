Başbakan Yıldırım'dan deprem açıklaması
Başbakan Yıldırım'dan deprem açıklaması
Almanya'den yeni açıklama
Almanya'den yeni açıklama
Anayasa Mahkemesi'nden 5 siyasi parti için suç duyurusu
Anayasa Mahkemesi'nden 5 siyasi parti için suç duyurusu
Doları olanlar dikkat! Az önce...
Doları olanlar dikkat! Az önce...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 10 takım tur atladı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda oynanan karşılaşmalar sonucunda 10 takım bir üst tura yükseldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 10 takım tur atladı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda 10 takım bir üst tura yükseldi.

İkinci ön eleme turunda oynanan rövanş maçlarının ardından APOEL, Rosenborg, Kopenhag, Sheriff, Ludogorets, Maribor, Salzburg, Celtic, Legia Varşova ve Hapoel Beer Sheva takımları tur atladı.

Eşleşmelerde her iki maçta alınan sonuçlar şöyle:

Dudelange (Lüksemburg) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) (0-1) (0-1)
Rosenborg (Norveç) - Dundalk (İrlanda Cumhuriyeti) (1-1) (2-1)
Kopenhag (Danimarka) - Zilina (Slovakya) (3-1) (1-2)
Kukesi (Arnavutluk) - Sheriff (Moldova) (0-1) (2-1)
Ludogorets (Bulgaristan) - Zalgiris (Litvanya) (1-2) (4-1)
Maribor (Slovenya) - Zrinjski (Bosna Hersek) (2-1) (1-1)
Salzburg (Avusturya) - Hibernians (Malta) (3-0) (3-0)
Celtic (İskoçya) - Linfield (Kuzey İrlanda) (2-0) (4-0)
Legia Varşova (Polonya) - Mariehamn (Finlandiya) (3-0) (6-0)
Honved (Macaristan) - Hapoel Beer Sheva (İsrail) (1-2) (2-3)


Kaynak: AA
Etiketler; #UEFA #şampiyonlar ligi #spor
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Çalışma Bakanlığına getirilen Sarıeroğlu'ndan 'Twitter' açıklaması
Sonraki Haber
İki sepet dut karşılığı konser verdi!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.