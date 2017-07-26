Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 8 Ağustos'ta Real Madrid ile Manchester United arasında oynanacak UEFA Süper Kupa maçı dolayısıyla şehirdeki konaklama ücretleri tavan yaptı.

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, 8 Ağustos'ta Real Madrid ile Manchester United arasında oynanacak UEFA Süper Kupa maçı, şehirdeki konaklama ücretlerinde büyük artışa neden oldu.



UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Manchester United'ın mücadele edeceği karşılaşma nedeniyle hareketli günler geçiren Üsküp, dünyanın dört bir yanından konukları ağırlamaya hazırlanıyor.



Üsküp'teki II. Filip Arena'da oynanacak maç öncesinde, mütevazı bir Balkan şehri Üsküp'teki konaklama ücretlerinin olağanüstü seviyede artması dikkati çekti.



AA muhabirinin derlediği bilgilere göre 7-9 Ağustos tarihlerinde Üsküp'te otel, pansiyon, konuk evi ve dairelerin gecelik konaklama ücreti 80 avro ile 4 bin avro arasında değişiyor.



Üsküplüler bedava konaklama imkanı sunuyor



Bu arada aşırı yüksek konaklama ücretleri, yerel ve dünya kamuoyunun tepkisini çekerken, Üsküplü bir grup genç tarafından kurulan "WeTalkIT" topluluğu şehre gelen yabancı taraftarlara ücretsiz konaklama imkanı sunuyor.



"SuperCupSkopje.com" adını verdikleri platform aracılığıyla yabancı taraftarların Facebook veya mail yoluyla kayıt yaptırdıktan sonra gerekli bilgileri girerek konaklama veya yatak imkanlarından yararlanmaları sağlanıyor.



Üsküp Belediye Başkanı Trajanovski'den çağrı



Birkaç gün önce Makedonya Futbol Federasyonu yetkilileri ile ortak basın toplantısı düzenleyen Üsküp Belediye Başkanı Koce Trajanovski, otellerin özel işletmeler olduğunu ancak konaklama ücretlerinin aşırı yükseltilmesinin şehrin imajı açısında iyi olmadığını söyledi.



Böyle bir durumda Üsküp'ün, otelcilerin ve ülkenin kaybedeceğini ifade eden Trajanovski, "Bölgenin en iyi statlarından birine sahibiz. Otelcilik anlamında kendimizi gerekli düzeyde takdim etmezsek, ileride Avrupa veya dünya seviyesinde bir spor organizasyonunu kaybedebiliriz." şeklinde konuştu.



