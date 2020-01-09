Uğurcan Çakır ve Jose Sosa basın mensuplarına konuştu

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır ile Arjantinli oyuncusu Jose Sosa, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hazırlık kampını Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren bordo-mavili takımda kaleci Uğurcan Çakır, 32 puanla 3. sırada tamamladıkları ilk yarı iyi bir performans sergilediklerini belirterek, "Daha fazlasını da yapabildirdik. Bazı maçlarda çok iyi oynadık. Kötü oynadığımız maçlar da oldu ama hepsinden ders çıkarmaya çalıştık. İnşallah ikinci yarıda böyle devam ederiz." dedi.

Her maça tek tek baktıklarını aktaran 23 yaşındaki file bekçisi, "Arkadaşlığımız çok iyi. Kariyerli ve lider vasıflı oyunculara sahibiz. Şansımızın yüksek olduğunu düşünüyorum. Her maçı bu yardımlaşma ve mücadeleyle oynarsak, önümüzde kimsenin duracağına inanmıyorum. İnşallah bu performansımız devam eder." diye konuştu.

İlk yarının son müsabakasında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan Uğurcan Çakır, sağlık durumuyla ilgili, "Şiddetli bir bilek burkulması oldu. Şu an toparlanıyorum. Yavaş yavaş saha çalışmalarına ve koşulara başlıyorum. İnşallah bir hafta içinde hazır olacağım." değerlendirmesinde bulundu.

"Büyük kulüplerin beni izlediğini öğreniyorum"

Uğurcan Çakır, Avrupa'dan üst düzey takımlar tarafından takip edildiğini ve bu durumun kendisini motive ettiğini dile getirdi.

Trabzonspor'da oynamaktan gurur duyduğunu vurgulayan 23 yaşındaki kaleci, "Kulağıma geliyor açıkçası. Avrupa'dan takımların sizi izlemesi büyük ve güzel bir olay. Beni motive ediyor. Performansımı etkiliyor. Büyük kulüplerin beni izlediğini öğreniyorum. Amacım Trabzonspor'a yardımcı olabilmek. Şu an transfer hiç aklımda değil. Transferde kararı başkan, yönetim kurulu ve hoca verir." şeklinde görüş belirtti.

"Çok zor bir grup değil"

Uğurcan Çakır, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası'nda İtalya, İsviçre ve Galler ile yer aldığı grubun zor olmadığını kaydetti.

Eleme maçlarında iyi bir performans sergilediklerini hatırlatan Uğurcan, şu ifadeleri kullandı:

"Çok zor bir grup değil. Eleme grubunda ne yaptığımız ortada. Çok güzel bir ekibiz. Kariyerli ve yetenekli oyunculardan oluşan bir grup var. Şansımızın yüksek olduğunu düşünüyorum. Kaliteli ve iyi hocaya sahibiz. İnşallah gruptan çıkarız ve finallere kadar gideriz. Her Türk futbolcusunun hayali şampiyonalarda oynayabilmek. Daha çok çalışıp formaya yakın isim olmak istiyorum. Ancak sıkıntı yok. Milli takım, oynasınız da oynamasınız da büyük bir yer. Bunun bilincindeyim. Oynarsam mutlu olurum ama orada bulunmak bile çok önemli."

Bordo-mavili takımın file bekçisi, koluna yaptırdığı Türk bayrağı dövmesi ile ilgili soruya, "Her Türk gencinin içinde bayrak sevgisi vardır. Benim içimde de çok büyük bir vatan sevgisi var. Kendime anlamlı gördüğüm bir dövme. Yeni yaptırdım. Sevdiğim ve vatanımız için." cevabını verdi.

Sosa: Hep beraber bir hayalimiz var

Trabzonspor'un Arjantinli oyuncusu Jose Sosa, ikinci yarı öncesi çok sıkı çalıştıklarını ve koydukları hedeflere ulaşmak istediklerini kaydetti.

İlk yarıda bazı maçlarda istemedikleri puan kayıpları yaşadıklarının altını çizen 34 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Hedeflerimizi gerçekleştirebilmek adına çok sıkı ve hırslı bir şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. İlk yarıda bazı maçlarda ufak detaylarla puan kayıpları yaşadık ve mağlup olduk. Sıkı hazırlanarak bu detayları ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. İkinci yarı daha zor olacak. Buna göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Süper Lig'de birçok takımın puanının birbirine yakın olduğunu vurgulayan Jose Sosa, "Takımlar birbirinden çok ayrılmadı. İkinci yarılar hep daha zor olur. Arzu ettiğimiz yer değildi ama zirveden de uzakta değiliz. Zirveye yaklaşma şansımız var. Bunun anahtarı iyi çalışmak ve maçlardan galibiyetle ayrılmak. Hep beraber bir hayalimiz var. Bu hayalimizi herkes biliyor. Hep beraber gerçekleştirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

"Hüseyin Çimşir'i desteklememiz gerek"

Jose Sosa, Ünal Karaman'ın görevinden ayrılmasının ardından bordo-mavili takımın teknik direktörlüğüne getirilen Hüseyin Çimşir'e destek verilmesi gerektiğini aktardı.

Ünal Karaman'a takıma yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eden Sosa, "Beraber başarıların parçası olduk. Her değişim zorluk getirir. Bunun bilincindeyiz ama Hüseyin Çimşir'i desteklememiz ve ona yardımcı olmamız gerekir. Onun ve bizim için kolay olmayacak. Ona yardımcı olup güçlerimizi birleştirebilirsek, işimizin kolay olacağını düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Arjantinli futbolcu, bu durumla ilgili soruyu ise, "Sezon başında başkanla yaptığım görüşmede de ifade ettim. Sadece saha içinde takımın başarısına odaklanmaya çalışıyorum. Kontrat yenilenmesi konusunu menajerim görüşüyor. Ben sadece takıma ve kendime odakladım. İşime odaklanabilmem için en doğrusu bu." şeklinde yanıtladı.