Uluslararası Büyükler Badminton Turnuvası

Türkiye Badminton Federasyonunun, Keçiören'deki Olimpiyat Hazırlık Merkezinde ev sahipliği yaptığı turnuvada 37 ülkeden 231 sporcu 5 kategoride madalya mücadelesi verdi.

Turnuvada Türk sporcular 2 altın, 3 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 10 madalya kazandı.

Organizasyonda madalya elde eden Türk sporcular şunlar:

Tek erkekler: Emre Lale (bronz)

Tek kadınlar: Neslihan Yiğit (altın), Aliye Demirbağ (gümüş), Özge Bayrak (bronz), Naime Yılmaz (bronz)

Çift erkekler: Serdar Koca-Serhat Salım (gümüş)

Çift kadınlar: Bengisu Erçetin-Nazlıcan İnci (altın) Zehra Erdem-İlayda Nur Özelgül (gümüş) Sude Naz Baysal-Başak Kılıç (bronz)

Karışık çiftler: Emre Sönmez-Zehra Erdem (bronz)