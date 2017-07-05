İstanbul ekibi, daha önce Kayserispor, Göztepe ve Elazığspor'da forma giyen Brezilyalı Cleyton'u kadrosuna kattı

TFF 1. Lig takımlarından Ümraniyespor, Brezilyalı orta saha oyuncusu Cleyton'u transfer etti.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, daha önce Türkiye'de Kayserispor, Göztepe ve Elazığspor formaları giyen 34 yaşındaki futbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı.



İmza töreninde kulüp başkanı Recep Yoğurtçu da yer aldı.