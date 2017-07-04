TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Yunan orta saha oyuncusu Andreas Vasilogiannis'i kadrosuna kattı.
Geçen sezonu Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden PAS Lamia'da tamamlayan 26 yaşındaki oyuncu ile Hekimbaşı Tesisleri'nde 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalandı.
İmza törenine kulüp başkanı Recep Yoğurtçu ve takım menajeri Ergun Keleş de katıldı.
TFF 1. Lig ekibi, Yunan orta saha oyuncusu ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık mukavele imzaladı
TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Yunan orta saha oyuncusu Andreas Vasilogiannis'i kadrosuna kattı.