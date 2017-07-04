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Ümraniyespor, Vasilogiannis'i transfer etti

TFF 1. Lig ekibi, Yunan orta saha oyuncusu ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık mukavele imzaladı

Ümraniyespor, Vasilogiannis'i transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Yunan orta saha oyuncusu Andreas Vasilogiannis'i kadrosuna kattı.

Geçen sezonu Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden PAS Lamia'da tamamlayan 26 yaşındaki oyuncu ile Hekimbaşı Tesisleri'nde 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalandı.

İmza törenine kulüp başkanı Recep Yoğurtçu ve takım menajeri Ergun Keleş de katıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #andreas vasilogiannis #futbol #TFF 1. Lig #Ümraniyespor
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