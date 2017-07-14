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Usta'dan taraftarlara transfer mesajı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, transferde ince eleyip sık dokuduklarını, nokta atışı yapacaklarını belirtti.

Usta'dan taraftarlara transfer mesajı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmasını sürdüren Trabzonspor'da Başkan Usta, sosyal medya üzerinden taraftarlara mesaj verdi.

Usta, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Panik yok. Karamsarlığa kapılmayın, gelecekler. İnce eleyip sık dokuyarak yürüyoruz.

Nokta atışı olacak, rahat olun.

" ifadesine yer verdi.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #transfer
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