İspanyol ekibi Barcelona'nın teknik direktörü Ernesto Valverde, ilk maçta 3-1 mağlup oldukları Real Madrid ile 17 Ağustos Perşembe günü oynayacakları İspanya Süper Kupası rövanş karşılaşması öncesinde açıklamalar yaptı.
İspanyol teknik adam, ilk maçın 18 kişilik kadrosuna dahil etmediği Arda Turan'ın yeniden takımda yer alıp alamayacağı sorusuna, "Bilmiyorum. Bu, biraz da Arda'nın performansına bağlı. Kulüp ona büyük yatırım yaptı. Geleceği, onun ne yapacağı ve benim kararıma göre netleşecek. Şu an diğer oyuncuları tercih ediyorum." ifadelerini kullandı.
İspanyol ekibi Barcelona'nın teknik direktörü Ernesto Valverde, Arda Turan'ın geleceğinin kendi performansına bağlı olduğunu söyledi.
İspanyol ekibi Barcelona'nın teknik direktörü Ernesto Valverde, ilk maçta 3-1 mağlup oldukları Real Madrid ile 17 Ağustos Perşembe günü oynayacakları İspanya Süper Kupası rövanş karşılaşması öncesinde açıklamalar yaptı.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.