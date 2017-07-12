Vatan Partisi Öncü Gençlik üyesi, dünya şampiyonu oldu
Vatan Partisi Öncü Gençlik üyesi, dünya şampiyonu oldu
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Vatan Partisi Öncü Gençlik üyesi, dünya şampiyonu oldu

Vatan Partisi Öncü Gençlik üyesi Hakan Akkaya, dünya şampiyonu oldu

Vatan Partisi Öncü Gençlik üyesi, dünya şampiyonu oldu

Türkiye’nin ilk engelli eskrim sporcusu olan Vatan Partisi Öncü Gençlik üyesi Hakan Akkaya, dünya şampiyonu oldu.

Polonya Varşova’da düzenlenen 2017 Gençler Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden Akkaya, flöre branşında altın madalyanın sahibi oldu.



Şampiyonaya 10 ülkeden 20 sporcu katıldı. Akkaya finalde İtalyan rakibi Emanuele Lambertini’yi eleyerek altın madalyayı kazandı. Bu madalya, Türkiye’nin bu branştaki ilk resmi madalyası oldu.

Turnuva sonrası Aydınlık’a konuşan Akkaya, "Madalyamı hayatını vatanını ayakta tutmak için canlarını feda eden şehitlerimize armağan ediyorum." dedi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #vatan partisi #öncü gençlik
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