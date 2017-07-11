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Vatan Partisi Öncü Gençlik Yaz Akademisi başladı

Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençler, Öncü Gençlik'in Alanya'da düzenlediği yaz akademisinde buluştu. Akademi günün erken saatlerinde yapılan spor faaliyetiyle başladı. Vatan Partisi Öncü Gençlik Başkanı Aykut Diş'in verdiği "Felsefenin Temel İlkeleri" eğitimiyle de devam etti.

Vatan Partisi Öncü Gençlik Yaz Akademisi başladı

Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençler, Öncü Gençlik'in Alanya'da düzenlediği yaz akademisinde buluştu. Akademi günün erken saatlerinde yapılan spor faaliyetiyle başladı. Vatan Partisi Öncü Gençlik Başkanı Aykut Diş'in verdiği "Felsefenin Temel İlkeleri" eğitimiyle de devam etti. Eğitimde felsefenin doğuşundan, günümüzde birçok alanda ki gerekliliğine kadar farklı konular üzerinde duruldu.



*Gelenek Gelecekle Buluştu*

İlk günün diğer bir eğitimi ise Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Koç ile gerçekleştirildi. Koç, "Ütopyalar Tarihinden Sayfalar" adlı eğitimde geleceği yönetme iradesini koyan gençlerle buluştu. Eğitim, Yıldırım Koç'un "Cenneti Yeryüzünde Yaratmak" kitabı üzerinden oluşan fikirlerin tartışmasıyla son buldu. 



*Akademi'nin İkinci Durağı İzmir'de*

Öncü Gençlik Yaz Akademileri'nin ikincisi de 1-7 Ağustos tarihlerinde İzmir Dikili'de gerçekleşecek.

ulusal.com.tr



Etiketler; #vatan partisi #öncü gençlik
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