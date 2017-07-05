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Ve Emre Mor 'Evet' dedi! Transfer...

Fenerbahçe, Dortmund’un genç yıldızı için Dortmund’a yeni bir teklif sundu ve beklemeye geçti... Milli futbolcu, Fener’e ‘Tamam’ dedi...

Ve Emre Mor 'Evet' dedi! Transfer...

Lens'in bonservisi için İngiliz ekibi Sunderland ile anlaşamayan Fenerbahçe, Emre Mor için son dönemece girdi. 1 aydır 19 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için görüşmelerini sürdüren Sarı-Lacivertliler, Borussia Dortmund'un son kararını bekliyor.

GEÇEN SEZON 19 MAÇA ÇIKTI

Geçen hafta kulübe gelen ünlü menajer Muzzi Özcan hakkında, "Oğuz Kaan Güçtekin'e profesyonel sözleşme imzalatmak için burada" denilse de aslında görüşmenin ana maddesinin Emre Mor olduğu öğrenildi. Bu görüşmede taraftar Mor'un transferinde bu sezon için el sıkıştı.

Artık gözler Emre'nin takımı Dortmund'tan gelecek yanıtta. Lens için yapılan görüşmeler sonuç vermediği için rotayı Emre'ye çeviren Fenerbahçe, hafta sonuna kadar 19 yaşındaki oyuncunun transferini bitirmeyi planlıyor.

Transfere Aykut Kocaman'ın da onay verdiği öğrenildi. Fatih Terim tarafından A Milli Takım kadrosuna davet edilen Emre Mor geçtiğimiz sezon Dortmund formasıyla 19 maça çıktı. Genç yetenek bu maçlarda 1 gol, 2 asist üretti. (Takvim)

Etiketler; #emre mor #transfer #dortmund #fenerbahçe
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