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Vedat Muric evlendi

Gençlerbirliği ve Kosova Milli Takımı'nın oyuncusu Vedat Muric, hayatını Edibe Jorganxhiu ile birleştirdi.

Vedat Muric evlendi

Gençlerbirliği ve Kosova Milli Takımı'nın oyuncusu Vedat Muric, hayatını Edibe Jorganxhiu ile birleştirdi.

Gençlerbirliği Kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Gençlerbirliği ailesi olarak Vedat ve Edibe çiftini tebrik ediyor, kendilerine bir ömür boyu mutluluk diliyoruz." denildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Kosova Milli Takımı #gençlerbirliği #evlilik #Edibe Jorganxhiu
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