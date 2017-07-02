Gençlerbirliği ve Kosova Milli Takımı'nın oyuncusu Vedat Muric, hayatını Edibe Jorganxhiu ile birleştirdi.

Gençlerbirliği ve Kosova Milli Takımı'nın oyuncusu Vedat Muric, hayatını Edibe Jorganxhiu ile birleştirdi.



Gençlerbirliği Kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Gençlerbirliği ailesi olarak Vedat ve Edibe çiftini tebrik ediyor, kendilerine bir ömür boyu mutluluk diliyoruz." denildi.