Wimbledon Tenis Turnuvası tek kadınlarda 10 numaralı seribaşı Venus Williams, Jelena Ostapenko'yu mağlup ederek yarı finale yükseldi.

İngiltere'nin Başkenti Londra'da düzenlenen ve sezonun üçüncü Grand Slam turnuvası olan Wimbledon Tenis Turnuvası'nın 9'uncu gününde, tek kadınlarda Amerikalı tenisçi Venus Williams, Letonyalı tenisçi Jelena Ostapenko'yu 2-0 yenerek yarı finale çıktı.



İki sporcuyu ilk kez karşı karşıya getiren bu maçta Venus ilk oyunda "ACE" servisleriyle oyuna ağırlığı koyarak 1-0 öne geçti. Setin kalan bölümünde hiçbir varlık gösteremeyen Ostapenko, bu seti 6-3 kaybederek maçta 1-0 geriye düştü.



İkinci sette oyunun kontrolünü ele geçiren Venus, oyunda 3-1 öne geçmesine rağmen, Ostapenko özellikle kenarlara gönderdiği isabetli vuruşlarla oyunu 5-4 kendi lehine çevirdi. Kalan oyunlarda daha sakin kalmayı başaran ve daha fazla hücum vuruşu yapan Amerikalı tenisçi bu seti de 7-5 alarak maçı 2-0 kazandı.



Böylece Venus Williams, 1 saat 11 dakika süren maçı 6-3 ve 7-5'lik sonuçlarla 2-0 kazanarak kariyerinde 10. kez yarı finale yükselen sporcu olurken, Ostapenko ise Wimbledon'a veda etti.



WIMBLEDON'DA 75. MAÇ



Jelena Ostapenko'nun doğduğu yıl ilk kez Wimbledon'a katılan 37 yaşındaki Venus Williams, bugün Wimbledon'da 75. kez maça çıktı.



Ayrıca Venus Williams, Navratilova'nın arkasından Wimbledon'da yarı finale yükselen en yaşlı kadın sporcu unvanını kazandı.