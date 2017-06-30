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Venus Williams'a Wimbledon öncesi kötü haber

- ABD'li ünlü tenisçi Venus Williams'ın aracıyla karıştığı kazada yaralanan 78 yaşındaki bir kişi, yaşamını yitirdi

Venus Williams'a Wimbledon öncesi kötü haber


FORT LAUDERDALE (AA) - ABD'li ünlü tenisçi Venus Williams'ın, aracıyla 78 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybetmesine yol açan kazaya karıştığı açıklandı.

Florida eyaletinde bulunan Palm Beach Gardens'ın polis sözcüsü Paul Rogers tarafından yapılan açıklamada, Williams'ın 9 Haziran'da kazaya karıştığı ve o kazada yaralanan 78 yaşındaki Jerome Barson'ın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, ünlü tenisçinin yaralanmadığı kazanın soruşturulmakta olduğu kaydedilirken, Williams'ın alkollü olmadığı aktarıldı.

Ünlü tenisçinin avukatı Malcolm Cunningham, kavşakta Williams'ın gidiş yönüne yeşil ışık yandığını, müvekkilinin yavaş bir hızda ilerlediğini ve iki aracın çarpıştığı anda tenisçinin hızının saatte 10 kilometrenin altında olduğunu öne sürdü.

3 Temmuz Pazartesi günü başlayacak Wimbledon Tenis Turnuvası öncesi kötü haber alan 37 yaşındaki ABD'li tenisçinin, 5 kez kazandığı turnuvadan çekilmeyeceği kaydedildi.

Etiketler; #kaza #Palm Beach Gardens #tenis #Venus Williams #Wimbledon Tenis Turnuvası
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