Sarı-lacivertli takımın eski teknik direktörü Todor Veselinovic'in eşi, kendisine ve kocasının anısına sahip çıkan Fenerbahçe camiasına şükranlarını sundu

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Todor Veselinovic'in eşi Milka Veselinovic, kocasının ölümünden sonra kendisine ve kocasının anısına sahip çıkan Fenerbahçe camiasına müteşekkir olduğunu söyledi.

Geçen ay yaşamını yitiren ve Fenerbahçe takımını 1988-89 sezonunda 103 golle şampiyon yapan efsanevi teknik direktör Todor Veselinovic’in Atina'da yaşayan 80 yaşındaki eşi Milka Veselinovic, AA muhabirine kocasının ölümünü ve Türkiye sevgisini anlattı.

Eşiyle birlikte geçirdiği 42 yıl boyunca birçok farklı ülkelerde yaşadıklarını belirten Veselinovic, "Türkiye'deki anılarımız çok güzeldi. Size iltifat için değil ama Türkiye'deki insanlar bir başkaydı. Kibar ve kültürlü olan Türk insanını hiç unutmayacağım." diye konuştu.

Veselinovic, Türkiye'de kocasının herkes tarafından sahiplenildiğini dile getirerek, "İster Galatasaraylı, ister Beşiktaşlı olsun. Kocamı herkes çok severdi ve 'Sen bizimsin Veysel Hoca. Fenerbahçe'nin başında olman bir şey ifade etmiyor.' diyorlardı." değerlendirmesinde bulundu.

Eşinin vefatına kadar Türkiye ve Fenerbahçe sevgisini yüreğinde taşıdığını söyleyen Veselinovic, "Todor, Türkiye'ye dönmeyi çok isterdi. Eğer, bir kazancımız olsaydı Türkiye'de yaşamak isterdik. Türklerle bir arada olmayı isterim. Hatta Tahsin Kaya (o zamanki Fenerbahçe Başkanı) bize bir ev hediye etmek istiyordu ama o dönem yabancılar mülk sahibi olamıyordu." şeklinde konuştu.



Cenaze törenine Fenerbahçe damgası

Kocasının Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen cenaze törenini zaman zaman gözleri dolarak aktaran Veselinovic, Fenerbahçeli yöneticiler ile eski futbolcuları görmenin kendisini ve ailesini çok sevindirdiğini belirtti.

Milka Veselinovic, aralarında Rıdvan Dilmen, Oğuz Çetin ve İsmail Kartal'ın da bulunduğu Fenerbahçe'nin eski oyuncularının üzerinde eşinin fotoğrafını görmesinin kendisini oldukça duygulandırdığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Cenazeye birçok oyuncu geldi. Hepsi taziyelerini iletti. Elimi öptüler. Halimi hatırımı ve bir isteğim olup olmadığını samimiyetle sordular. Onları cenaze başında ellerini açmış dua ederken gördüm. Ali Şen de beni aradı. Fenerbahçe'ye eşimin cenazesine gösterdiği vefa için çok müteşekkirim. Başka hiçbir takımdan böyle bir şey görmedik. Ayrıca, Tahsin Kaya ve Ali Şen'e ayrıca teşekkür ediyorum."

Eşinin öldüğü günden bu yana çok zor günler geçirdiğini, kocasının resmine dokunarak anlatan Veselinovic, "Eşimle 18 Mayıs gecesi oturuyorduk. Televizyon seyrederken fenalaştığını gördüm. Ambulansı çağırdım. Ancak kurtaramadık." açıklamasında bulundu.



103 gollü takımın teknik direktörüydü

1930 yılında Novi Sad'da doğan Todor Veselinovic, Fenerbahçe'nin tarihe geçen 1988-1989 sezonunda 103 golle elde ettiği şampiyonluğun mimarı oldu.

Futbolculuk döneminde Yugoslavya'nın en önemli golcülerinden olan "Toza" lakaplı Veselinovic, Kolombiya Milli Takımı, Yugoslavya Milli Takımı, Yunanistan temsilcisi Olympiakos gibi ekiplerde de görev yaptı.

Kariyerini sonlandırdıktan sonra Atina'ya yerleşen Veselinovic, 18 Mayıs'ta geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmişti.