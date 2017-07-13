İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Villarreal, bir dönem Bursaspor'da da oynayan forvet Cedric Bakambu'nun sözleşmesini 2022'ye kadar uzattığını duyurdu.
Villarreal Kulübünden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki forvetin 2020'ye kadar olan sözleşmesinin iki yıl daha uzatıldığı bildirildi.
2015'te Bursaspor'dan Villarreal kadrosuna katılan Bakambu, oynadığı iki sezonda takımının en golcü ismi olurken ilk yılında 22, geçen sezon ise 11 gol kaydetti.
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Villarreal, bir dönem Bursaspor'da da oynayan forvet Cedric Bakambu'nun sözleşmesini 2022'ye kadar uzattığını duyurdu.
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Villarreal, bir dönem Bursaspor'da da oynayan forvet Cedric Bakambu'nun sözleşmesini 2022'ye kadar uzattığını duyurdu.
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