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Vladimir Micov'dan Galatasaray'a veda

Galatasaray Odeabank Basketbol Takımı'nda üç sezon forma giydikten sonra İtalyan ekibi EA7 Emporio Armani Milan'a transfer olan Sırp oyuncu Vladimir Micov, veda mesajı yayımladı.

Vladimir Micov'dan Galatasaray'a veda

Galatasaray Odeabank Basketbol Takımı'nda üç sezon forma giydikten sonra İtalyan ekibi EA7 Emporio Armani Milan'a transfer olan Sırp oyuncu Vladimir Micov, veda mesajı yayımladı.

Sırp basketbolcu, sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan mesajında, Galatasaray Odeabank'ta önemli başarılar yaşadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Evimde gibi hissettiğim Galatasaray'da, Türkiye'nin en büyük taraftarıyla birlikte tarihi bir zaferle Avrupa Kupası şampiyonluğunu kazandığımız için çok mutluyum. Üç yılda birçok arkadaşlıklar edindim. Türkiye sıcakkanlı insanları olan bir ülke. Fakat her güzel hikayenin bir sonu var. Üç yıl boyunca çok büyük bir kulübün parçası olmaktan dolayı buradan gururla ayrılıyorum. Geride kalan üç sezon için bana destek olan herkese bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum."

Galatasaray Kulübü de hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiği Micov'a yeni kariyerinde başarılar diledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Galatasaray #basketbol #Vladimir Micov
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