Lavrov: Orantılı karşılık vereceğiz
Lavrov: Orantılı karşılık vereceğiz
Yargıtay'dan Aziz Yıldırım kararı!
Yargıtay'dan Aziz Yıldırım kararı!
"Koçyiğit askeri okul personeli ve öğrencilerini fişledi"
Tablet ve telefonlara dikkat
Tablet ve telefonlara dikkat

Voleybol: Genç Kızlar Balkan Şampiyonası

Türkiye ikinci maçında Arnavutluk'u 3-0 mağlup etti

Voleybol: Genç Kızlar Balkan Şampiyonası

Türkiye, Genç Kızlar Balkan Voleybol Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Arnavutluk'u 3-0 yendi.

Türkiye 19 Yaş Altı Milli Takımı, Bosna Hersek'in ev sahipliği yaptığı turnuvadaki karşılaştığı Arnavutluk'u 25-8, 25-14 ve 25-15'lik setlerle mağlup etti.

Turnuvadaki ilk maçında da Romanya'yı 3-1'le geçen ay-yıldızlı takım, gruptaki son maçında yarın TSİ 20.00'de Sırbistan ile karşılaşacak.

Genç Kızlar Balkan Şampiyonası'nda Milli Takım, Romanya, Arnavutluk ve Sırbistan ile aynı grupta bulunuyor. Turnuvanın diğer grubunda ise Bosna Hersek, Kosova ve Karadağ yer alıyor.

Gruplarında ilk ikide yer alacak takımlar çapraz eşleşerek yarı final maçlarına çıkacak. Yarı finalde kazananlar şampiyonluk, kaybedenler bronz madalya için mücadele edecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #19 Yaş Altı Voleybol Milli Takımı #arnavutluk #Genç Kızlar Balkan Voleybol Şampiyonası #voleybol
banner863
Önceki Haber
“Sabri'nin Kayseri'ye gelmesini bekliyoruz“
Sonraki Haber
Samsung, ABD'de 380 milyon dolarlık fabrika açıyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.