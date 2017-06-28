Türkiye ikinci maçında Arnavutluk'u 3-0 mağlup etti

Türkiye, Genç Kızlar Balkan Voleybol Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Arnavutluk'u 3-0 yendi.



Türkiye 19 Yaş Altı Milli Takımı, Bosna Hersek'in ev sahipliği yaptığı turnuvadaki karşılaştığı Arnavutluk'u 25-8, 25-14 ve 25-15'lik setlerle mağlup etti.



Turnuvadaki ilk maçında da Romanya'yı 3-1'le geçen ay-yıldızlı takım, gruptaki son maçında yarın TSİ 20.00'de Sırbistan ile karşılaşacak.



Genç Kızlar Balkan Şampiyonası'nda Milli Takım, Romanya, Arnavutluk ve Sırbistan ile aynı grupta bulunuyor. Turnuvanın diğer grubunda ise Bosna Hersek, Kosova ve Karadağ yer alıyor.



Gruplarında ilk ikide yer alacak takımlar çapraz eşleşerek yarı final maçlarına çıkacak. Yarı finalde kazananlar şampiyonluk, kaybedenler bronz madalya için mücadele edecek.