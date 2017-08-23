Wayne Rooney, Milli Takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı
Wayne Rooney, Milli Takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı
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Bekir Bozdağ'dan 'erken seçim' açıklaması

Wayne Rooney, Milli Takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı

Wayne Rooney, Milli Takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Wayne Rooney, Milli Takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı

Wayne Rooney, Milli Takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı

Etiketler; #Wayne Rooney #milli takım #ingiltere
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