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Wesley Sneijder antrenmana çıktı

Sneijder: "Tekrar sahada olmak çok güzel"

Wesley Sneijder antrenmana çıktı

Sarı-kırmızılı takımda kalıp kalmayacağı hala netleşmeyen Wesley Sneijder, bu akşam Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenmana çıktı.

Yıldız oyuncunun yanı sıra, kadro dışı bırakılan Nigel de Jong, Hakan Balta ve Luis Pedro Cavanda da antrenmanda yer aldı.

"TEKRAR SAHADA OLMAK ÇOK GÜZEL"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Wesley Sneijder, "Bu sabah sağlık kontrolü muhteşem geçti. Tekrar sahada olmak çok güzel" mesajını paylaştı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #sneijder #wesley
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