Doğan Haber Ajansı muhabiri Aynur Tattersall, dünyanın en prestijli tenis turnuvası Wimbledon Tenis Turnuvası'nda düzenlenen 'Basın Turnuvasına' katılıp, Türkiye adına tenis oynadı.

Wimbledon'da turnuvayı takip eden yerli ve yabancı gazeteciler arasında her yıl yapılan ve bu yıl 86'cısı düzenlenen 'Basın Turnuvasında' Türkiye adına Doğan Haber Ajansı muhabiri Aynur Tattersall katılıp, tenis oynadı. Uzun yıllardır tenis oynayan Tattersall, turnuvayı takip eden gazete ve televizyonlarının temsilcilerinin de katıldığı karşılaşmada başarı elde etti.



Londra'daki Wimbledon Park Tenis Kortları'nda yapılan turnuvaya, İngiliz Times, Guardian, Telegraph gazeteleri muhabirlerinin yanı sıra Amerikan CNN, CNBC, İngiliz BBC, Rus resmi haber ajansı Inter Tass, İtalya, Almanya, Kanada, Fransa, Alman, İspanyol gazete ve televizyonlarının temsilcilerinin de bulunduğu yaklaşık 80 gazeteci katıldı.



Çiflerde İngiliz partneri ile oynayan Tattersall, karışık çiftlerde oynanan karşılaşmalarda partnerinin desteğiyle maçı izlemeye gelen tenis severlere unutamayacakları anlar yaşattılar.



Karşılaşmaların sonunda dereceye girenlere ünlü tenisçilerin imzaladığı tshirt ve tenis topları, raket, havlu gibi çeşitli ödüller dağıtıldı. Gazeteciler, ödül töreninin ardından hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.



"SPOR İNASNIN KENDİNİ TANIMASINA YARDIMCI OLUR"



Karşılaşma sonundan DHA mikrofonlarına konuşan Amerika'daki ünlü Ivan Lendl Tenis Akademisi ve Wimbledon Basın Turnuvası Direktörü Robert Castorri, tenis sporunun diğer sporlar gibi insanları bir araya getirdiğini ve kültürler arası kaynaşma için sporun büyük önem taşıdığını ifade ederek, Wimbledon Tenis Turnuvası'nın her yönüyle bu amaca hizmet ettiğini, her yıl düzenlenen basın turnuvasının da burada dünya gazetecilerini bir araya getirerek birbirlerini daha yakından tanımalarına fırsat verdiğini ifade etti.



Tenisin ve tabii ki diğer sporların da insan karakterinin gelişmesi üzerinde büyük etkisi olduğuna değinen Castorri, "Tenis harika bir spor. Kişi spor yaparken kendi hakkında bilmediği birçok şeyin öğrenir ve kendi karakteri hakkında farkındalığı artar" şeklinde konuştu.