Tek erkekler ve kadınlarda dünya 1 numarası tenisçiler Büyük Britanyalı Murray ve Alman Kerber, ilk turda elemelerden gelecek rakiplerle karşılaşacak

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da ana tablo maçlarının kura çekimi yapıldı.



İngiltere'nin başkenti Londra'nın ev sahipliği yaptığı Wimbledon'da dünya 1 numarası tenisçiler, son şampiyon Büyük Britanyalı Andy Murray ve Alman Angelique Kerber, ilk turda elemelerden gelecek rakiplerle eşleşti.



Tek erkeklerde 3 şampiyonluğu bulunan 2 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic, ilk turda Slovak Martin Klizan'ın rakibi oldu. Turnuvayı 7 kez kazanan 3 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer'in Ukraynalı Alexandr Dolgopolov ile eşleştiği turda, 2008 ve 2010 yıllarının galibi 4 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal ise Avustralyalı John Millman ile karşılaşacak.



Tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep'in elemelerden gelecek bir isimle mücadele edeceği ilk turda, 3 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova ile Rus Evgeniya Rodina, 4 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina ile Avustralyalı Ashleigh Barty karşı karşıya gelecek.



Wimbledon Tenis Turnuvası, 3 Temmuz'da ilk tur maçlarıyla başlayıp 16 Temmuz'daki tek erkekler final karşılaşmasıyla sona erecek.