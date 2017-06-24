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Wimbledon elemelerinde 3 Türk

Avustralya Açık ve Roland Garros'tan sonra sezonun üçüncü Grand Slam turnuvası olan Wimbledon elemelerine üç Türk tenisçi katılacak. 

Wimbledon elemelerinde 3 Türk

Avustralya Açık ve Roland Garros'tan sonra sezonun üçüncü Grand Slam turnuvası olan Wimbledon elemelerine üç Türk tenisçi katılacak. 

Elemelere katılacakları önceden bilinen Çağla Büyükakçay ve İpek Soylu'nun ardından Başak Eraydın'dan da güzel haber geldi. 

Daha önce eleme listesinin dışında gözüken Eraydın, bugün liste içine girmeyi başararak Londra'ya davet edildi. 

Konuya ilişkin sosyal medya hesabında açıklama yapan milli tenisçi, kariyerinde ilk kez bu deneyimi yaşayacağını, çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi. 

Başak Eraydın, 2017 yılında en fazla maç kazanan ve puan toplayan Türk tenisçi durumunda. 

Çağla Büyükakçay, İpek Soylu ve Başak Eraydın, Wimbledon'da ana tabloya kalabilmek için önümüzde hafta çim korta çıkacak.

ulusal.com.tr

Etiketler; #wimbledon #türk #tenis
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