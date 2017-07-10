Alçak saldırı! İşte olay yerinden görüntüler
Alçak saldırı! İşte olay yerinden görüntüler
Bugün, İstanbul...
Bugün, İstanbul...
Bakanlık böyle duyurdu
Bakanlık böyle duyurdu
Mitinge kaç kişinin katıldığı açıklandı
Mitinge kaç kişinin katıldığı açıklandı

Yabancı öğrenciler Kırklareli'nde yamaç paraşütü heyecanı yaşadı

Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen "Gençlik Kampı" kapsamında Meksika, Rusya, Kuzey Kore, Ukrayna ve Hong Kong'tan gelen öğrenciler "Kırklareli Yamaç Paraşütü Festivali"ne katıldı.

Yabancı öğrenciler Kırklareli'nde yamaç paraşütü heyecanı yaşadı

Kırklareli'nde 2'ncisi düzenlenen "Kırklareli Yamaç Paraşütü Festivali" renkli görüntülere sahne oluyor.
Kofçaz ilçesine bağlı Elmacık köyünde oluşturulan sahada dün başlayan festival devam ediyor.

Festivale, Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen "Gençlik Kampı" kapsamında kentte bulunan Meksika, Rusya, Kuzey Kore, Ukrayna ve Hong Kong'dan gelen yaklaşık 15 öğrenci de katıldı.

Festivalin ikinci gününde yaklaşık 40 yamaç paraşütü pilotu bir araya gelerek uçuşlarını gerçekleştirdi. 

Festival bugün sona erecek

Yabancı öğrenciler de yamaç paraşütü ile uçuş yaptı. Öğrencilerin uçuş öncesinde büyük heyecan yaşadıkları görüldü.
Festivalin koordinatörü ve yamaç paraşütü pilotu Mete Gökçadır, AA muhabirine yaptığı yaptığı açıklamada, festivalin artık uluslararası boyuta taşındığını söyledi.

Festival bugün sona erecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #yamaç #paraşüt #kırklareli #gençlik kampı
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Gökhan Töre'den kötü haber
Sonraki Haber
Aziz Yıldırım'dan Katar'a formalı destek
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.