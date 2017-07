Kırkpınar'da son 9 yılda 7 başpehlivanlık elde eden Antalyalı sporcular, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde bu yıl başpehlivanlık ve başaltının finallerinde birbirlerine rakip oldu.

Deniz, kum ve güneşiyle turizmin başkenti Antalya, son yıllarda yağlı güreşte elde ettiği başarılarla adından sıkça söz ettiriyor.



Antalya'da başpehlivan olan sporcuların güreş tutkusu ise babadan, dededen geliyor. Sporcular, örnek aldıkları babaları ve dedelerinin izinde ilerliyor. Kentte Elmalı ilçesinde "Türk'ün ilk er meydanı" sloganıyla 665 yıldır yağlı güreşler yapılıyor. Kırkpınar'da son 9 yılda 7 başpehlivanlık elde eden Antalyalı sporcular, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde bu yıl başpehlivanlık ve başaltının finallerinde birbirlerine rakip oldu.



Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Antalyalı pehlivanlardan Mehmet Yeşil Yeşil 2009-2010, Ali Gürbüz 2011-2012, İsmail Balaban 2013-2017, Orhan Okulu 2015 yılında birincilik kürsüsüne çıktı.



Karaboğa: Antalya'da sistemli bir çalışma var



Antalya Büyükşehir Belediyesi Güreş Koordinatörü Mustafa Kemal Karaboğa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulüplerinde 130 lisanslı güreşçi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Hepsine güzel imkanlar sunuyoruz. Bu sporcuların yaklaşık 60'ına belediyede iş imkanı da sunduk. Destek altyapıya sahip çıkmakla, sporcuya maaş vermekle oluyor. Türel başkanımız göreve başlarken bana 'Sporculara sahip çıkalım. Özellikle minik pehlivanlara' demişti. Bu nedenle sporcuları her yönden mutlu ediyoruz. Onlar da karşılığını veriyor. Antalya'da sistemli bir çalışma var."



"Babalar 3 yaşındaki çocuklarını pehlivan yapmak için mücadele ediyor"



Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin ise Antalya'nın yağlı güreşlere son yıllarda mührünü vurduğunu, bu durumun tarihsel bir arka planı olduğunu ifade etti.



Öztekin, "En fazla başpehlivanı olan ve kürsüye çıkan kent Antalya. Bunun iki sebebi var. Birincisi şehrin Yörük kültüründen geliyor olması. İkincisi ise bu şehir sporu seviyor ve destek veriyor. Babalar 3 yaşındaki çocuklarını pehlivan yapmak için mücadele ediyor." şeklinde konuştu.



Aydın: Her güreşte futbola yakın seyirci oluyor



Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü Antrenörü olan ve aynı zamanda başpehlivan İsmail Balaban'ın antrenörlüğünü yapan Hasan Aydın, Antalya'nın seyirci kalitesinin çok yüksek olduğunu belirtti.



Seyirci ilgisinin belediyelere de yansıdığını ifade eden Aydın, "Her belediyenin yağlı güreş spor kulübü var. Antalya seyircisi güreşi seviyor ve iyi anlıyor. Her güreşte futbola yakın seyirci oluyor. Güreşleri ortalama 10 bin kişi izliyor. Feslikan, Elmalı gibi güreşler de ortalama 20 bin seyirci takip ediyor." dedi.



Işık: Güreş, Antalya'nın kadim sporudur



Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Havva İşkan Işık, güreşin Antalya'nın kadim sporu olduğunu belirterek, "Bu topraklarda 2 bin 500 yıldır güreş yapılıyor. Çok yoğun şekilde bu sporun yapıldığını hissediyoruz. Antalya'nın bu başarısı tesadüfi değil. Bu kültürel birikimin getirdiği bir başarı." ifadelerini kullandı.